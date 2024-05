Inchiesta Liguria, Schlein: "Toti via ora"

Inchiesta Liguria, Schlein: "Toti via ora"

Elly Schlein, segretaria Pd, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'inchiesta in Liguria che ha coinvolto Giovanni Toti.

La segretaria Pd Elly Schlein, in un’intervista per La Repubblica, ha parlato dell’inchiesta in Liguria che ha coinvolto il governatore Giovanni Toti, finito ai domiciliari con le accuse di corruzione e falso.

Inchiesta Liguria, Schlein su Toti: “Le dimissioni sono necessarie”

Elly Schlein ha svelato la sua opinione su ciò che sta accadendo in Liguria per quanto riguarda l’inchiesta che ha portato Giovanni Toti, presidente di Regione, ai domiciliari. “Noi lo abbiamo detto sin dall’inizio: alla luce della gravità del quadro che sta emergendo, le dimissioni di Giovanni Toti sono necessarie e opportune” ha dichiarato la segretaria Pd, aggiungendo che oltre alle responsabilità penali, di cui si occupa la magistratura, la Liguria “non può restare appesa a un’incertezza amministrativa che fa male ai cittadini e impedisce decisioni“.

Inchiesta Liguria, Schlein: “Meloni invoca pazienza, con Emiliano non è stato così”

Elly Schlein ha voluto commentare anche le dichiarazioni di Giorgia Meloni sull’argomento, sottolineando che la premier è stata “zitta per giorni, silenzio assordante, ora invoca pazienza. Su Emiliano, neppure sfiorato da inchiesta, la sua maggioranza ha occupato tutti i Tg“.