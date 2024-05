Giorgia Meloni è stata presente al teatro Massimo di Palermo in occasione della firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Regione Sicilia. La premier ha dichiarato: “Questo è l’accordo finanziariamente più significativo che abbiamo sottoscritto, anche per questo la gestazione ha richiesto più tempo. Si tratta di risorse ingenti, bisognava garantire rendicontazione di tutte le risorse della precedente programmazione”.

Meloni, l’intesa tra Governo e Sicilia: “Un lavoro lungo e complesso”

Meloni ha specificato: “È stato un lavoro molto lungo e complesso, fatto in silenzio, con serietà e concretezza. Assegniamo complessivamente risorse per 6,8 miliardi di euro, che comprendono 1,3 miliardi destinati per legge al Ponte sullo Stretto di Messina e 237 milioni dati come anticipo nel 2021”.

Investimenti da 10 miliardi

Il presidente del Consiglio ha aggiunto: “Se aggiungiamo ulteriori finanziamenti da comuni, Regione e altri fondi dello Stato che insistono su progetti inseriti in questo accordo, sono più o meno altri 2,9 miliardi: la mole complessiva di investimenti che liberiamo su questa regione è quasi 10 miliardi di euro”.

Il ringraziamento di Schifani

Il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani ha dichiarato: “Devo un ringraziamento politico al governo Meloni per l’attenzione che mostra sistematicamente non per Schifani o il governo di centrodestra ma nei confronti della Sicilia. Lo registro quotidianamente quando il confronto con i ministri e i sottosegretari del suo governo, ma anche con gli assessori della mia giunta. Siamo una coalizione compatta, la nostra è una sfida importante quella di governare”.