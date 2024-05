Le due leader, Giorgia Meloni e Elly Schlein, sono state intervistate al Teatro sociale a sole due ore di distanza. Nonostante sia mancato il faccia a faccia tra le due, lo scontro tra le due è aperto.

Sia la premier, Meloni, che la segretaria del Pd, Schlein, parlano dal Teatro sociale di Trento ospiti del Festival dell’Economia organizzato dal Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing per la Provincia Autonoma di Trento, con la collaborazione del Comune e dell’Università di Trento.

Seppur a distanza di due ore, Meloni e Schlein si sono confrontate sugli stessi temi e le stesse urgenze del paese: dal fisco al piano casa, passando per le riforme e le politiche sul lavoro.

Proprio in merito al lavoro la premier afferma:

La Schlein ha risposto poche ore dopo:

«Come rispondo a Meloni sul tema lavoro? L’ho fatto più volte, se la sinistra avesse fatto tutto bene una come me non avrebbe mai vinto le primarie del Pd. Ma chiedo io a lei, dopo 19 mesi di governo, per quanto tempo intende scaricare le responsabilità sui governi precedenti anziché assumersi le sue?».