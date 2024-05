Hanno fatto molto discutere, nelle scorse ore, le dichiarazioni che Papa Francesco avrebbe fatto in un incontro a porte chiuse in Vaticano, quando il Pontefice avrebbe invitato i vescovi a non ammettere seminaristi omosessuali.

Alessandro Zan replica al Papa: cosa ha detto il Pontefice

In primis, la ricostruzione di quanto è stato detto, è stata fornita da ‘La Repubblica’, poi è stata ripresa anche da tantissime altre testate. “In alcuni seminari c’è già troppa froc******e” – avrebbe dichiarato il Papa il 20 maggio scorso in un incontro privato in Vaticano. Una frase che voleva essere usata come battuta, ma che per la durezza dell’espressione usata, avrebbe sorpreso tutti i presenti sin dall’inizio.

Alessandro Zan replica al Papa: il post social

In tanti, sui social, hanno commentato negativamente le parole del Papa, e tra di loro ci sono stati anche diversi politici. Uno in particolare, Alessandro Zan, che su Instagram ha scritto una frase sintetica, ma molto efficace: “Non c’è troppa froc******e, ci sono troppi omofobi”. Il post di Zan ha raccolto in breve tempo tantissime interazioni e apprezzamenti espressi sotto forma di like e commenti positivi sulla posizione da lui espressa.