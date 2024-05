Nel corso della mattinata di oggi, il ministro degli Esteri ha avuto modo di incontrare alla Farnesina l primo ministro dell’Autorità Palestinese Mohammed Mustafa. Tema di confronto sono stati soprattutto i finanziamenti all’Unrwa, con Tajani che ha annunciato 5 milioni di euro destinati all’Agenzia delle Nazioni Unite e altri 30 milioni per l’iniziativa ‘Food for Gaza‘.

Tajani incontra il premier Anp: la nota della Faresina

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato alla Farnesina il primo ministro e ministro degli Esteri e degli Emigrati dell’Autorità Palestinese, Mohammed Mustafa e ha confermato: “Il governo ha disposto nuovi finanziamenti a favore della popolazione palestinese, per un totale di 35 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi a quanto già fatto in risposta alla crisi. Di questi, 5 milioni saranno destinati a Unrwa”. Mustafa ha risposto a sua volta: “Ringrazio il governo italiano e il ministro Tajani per l’invito. Apprezziamo il ministro Tajani, il suo impegno per la pace e per il processo politico“.

Tajani incontra il premier Anp: i fondi

Facendo particolare riferimento all’Unrwa, Tajani ha spiegato: “A seguito del lavoro svolto dalla Commissione indipendente presieduta dall’ex Ministra francese Colonna e delle misure a tutela del principio di neutralità, l’Italia ha deciso di riprendere a finanziare specifici progetti destinati all’assistenza ai rifugiati palestinesi, ma solo dopo controlli rigorosi che garantiscano che neanche un centesimo possa rischiare di finire al sostegno al terrorismo”.