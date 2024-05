Mattarella si oppone alle ostilità a Gaza: proposta soluzione due stati

In un messaggio inviato al al Presidente israeliano Isaac Herzog, il nostro Presidente della Repubblica ha sottolineato l'importanza di trovare un accordo al più presto per fermare le ostilità.

Ormai sempre più persone spingono per raggiungere un cessate il fuoco tra Israele ed Hamas e mettere finalmente la parola fine al conflitto tra le due forze in campo. A sostenere questa causa c’è anche il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in un messaggio inviato al presidente israeliano, ha sottolineato l’importanza di aprire un dialogo per cessare le ostilità.

Israele si apra al dialogo

Il messaggio che Sergio Mattarella ha inviato a Isaac Herzog, il Presidente israeliano, è molto chiaro e non lascia spazio a dubbi. Il Presidente della Repubblica esordisce infatti sottolineando l’importanza di fermare le ostilità nella Striscia di Gaza interrompendo così il ciclo delle violenze. Ma non è l’unica richiesta avanzata.

Mattarella ha poi aggiunto che bisogna diminuire le tensioni, anche a livello regionale, ed aprire la strada al dialogo che porti ad una soluzione a due stati. Quest’ultima, scrive il Presidente della Repubblica, è quella più giusta e sostenibile, oltre ad essere anche in linea con il diritto internazionale, ed è anche una soluzione che va a beneficio di tutti.

Sergio Mattarella conclude poi ribadendo come sia necessario l’impegno di tutti affinché si possa raggiungere tale risultato, specificando quindi come non si tratti di un compito facile, ma di certo non impossibile da raggiungere.