Intenzioni di voto: Lega e Forza Italia in ascesa

Sulle Europee, gli italiani criticano i politici che si candidano senza voler ricoprire la carica (61%), come per l'utilizzo dei loro nomi nei simboli (50%)

Secondo l’ultimo sondaggio condotto dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, Fratelli d’Italia rimane il principale partito nelle intenzioni di voto degli italiani, nonostante una lieve flessione dello 0,2%, attestandosi al 27,6%.

Le percentuali delle altre due principali forze politiche, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, rimangono sostanzialmente stabili, con il PD al 20,6% (+0,1%) e il M5S al 16,3% (-0,2%).

Crescono leggermente gli alleati di Fratelli d’Italia, con un aumento dello 0,7% sia per Forza Italia che per la Lega (rispettivamente all’8,3% e al 7,9%). Tuttavia, si registra una flessione sotto la soglia di sbarramento per Stati Uniti d’Europa (4,4%, -0,6%) e Verdi-Sinistra (4,3%, -0,1%), mentre Azione mostra un aumento, pur rimanendo sotto la soglia di sbarramento (3,5%, +0,2%).

Nonostante una leggera diminuzione della fiducia, Giorgia Meloni rimane la leader politica più affidabile per gli italiani, seguita da Giuseppe Conte ed Elly Schlein. La fiducia nel presidente Sergio Mattarella rimane alta al 64%.

Si discute anche della scelta di alcuni leader di non apparire con il proprio nome sui simboli dei partiti alle elezioni europee, con opinioni divergenti tra gli elettori.

Il sondaggio si estende anche su questioni socio-economiche, come la percezione dei lavoratori riguardo ai loro diritti e alle sfide del mercato del lavoro in Italia. Si evidenziano differenze di opinione tra diverse fasce d’età e di genere su questi temi.

La ricerca è stata condotta con metodologia CAWI su un campione di 803 intervistati tra il 23 e il 26 Aprile 2024, rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia.