Nel corso della notte tra il 22 e il 23 aprile, si è concluso lo spoglio definitivo dei voti delle regionali in Basilicata. Rispettando i pronostici della vigilia, Vito Bardi si conferma ancora presidente di regione. Il candidato del centrodestra ha convinto il 56,63% dei votanti.

Regionali Basilicata, Vito Bardi ancora presidente: i voti

Se Piero Marrese, candidato del centrosinistra ha ottenuto il 42,16% dei consensi ed Eustachio Follia ha raggiunto l’1,21%, Vito Bardi è stato confermato governatore della Basilicata con il 56,63% dei voti. Il presidente in carica ha convinto ben più della metà degli elettori che si son presentati alle urne e la regione rimane, dunque, nelle mani del centrodestra. “É una grande responsabilità che sento verso tutti loro, anche verso i lucani che non mi hanno votato o che non si sono recati alle urne. Continuerò a essere il presidente di tutti” – ha commentato Bardi subito dopo l’ufficialità della vittoria.

Regionali Basilicata, Vito Bardi ancora presidente: parla Meloni

“Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno alle nostre politiche. La vostra fiducia è il motore che ci spinge avanti ogni giorno“ – così si articola il messaggio di ringraziamento di Giorgia Meloni dopo la nuova affermazione di Bardi in Basilicata. “Ha vinto il centrodestra unito. Hanno vinto i lucani che hanno scelto di sostenere il nostro buon governo per altri 5 anni” – festeggia, invece Tajani su X, a cui si unisce anche la soddisfazione della Lega – “L’ennesimo successo del centrodestra”.