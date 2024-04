Lo scrutinio dei voti delle elezioni regionali in Basilicata ha superato il quarto delle sezioni: Vito Bardi sarà il nuovo governatore per i prossimi cinque anni

Il presidente uscente e candidato del centrodestra Vito Bardi sarà di nuovo governatore per i prossimi cinque anni in Basilicata: in testa con il 58% delle preferenze sul candidato di centrosinistra Piero Marrese, fermo al 40%.

Le prime dichiarazioni di Vito Bardi

Secondo gli Instant Poll Telenorba, il presidente uscente sarebbe nettamente in vantaggio:

«In attesa di un dato più vicino a quello definitivo, si delinea a ogni modo una vittoria chiara della nostra coalizione. L’affluenza ha sicuramente penalizzato il centrosinistra che ne è anche in parte la causa: gli elettori hanno sanzionato lo spettacolo triste che la sinistra ha messo in campo negli ultimi mesi. Hanno perso perché loro parlavano di Bardi mentre noi della Basilicata. È stato un grande successo della nostra coalizione. Voglio ringraziare i lucani per la fiducia che mi hanno accordato, per la seconda volta. É una grande responsabilità che sento verso tutti loro, anche verso i lucani che non mi hanno votato o che non si sono recati alle urne. Continuerò ad essere il Presidente di tutti. Dedico pertanto a tutti i lucani questa vittoria».

La gioia di Bardi per la riconferma in Basilicata

«Sono molto contento di questa affermazione, dopo una campagna elettorale breve, ma intensa. È stata un’esperienza molto più intensa, ma mi ha colpito particolarmente per l’entusiasmo diverso e una voglia di continuare nel cambiamento iniziato nel 2019. Ora lavorerò per formare una squadra con competenze per portare a termine i programmi avviati durante la scorsa legislatura».

Lo spoglio dei voti in Basilicata: le parole di Giorgia Meloni

Lo spoglio dei voti delle elezioni regionali Basilicata 2024 ha preso il via alle ore 15:00 di oggi lunedì 22 aprile, ma le percentuali non lasciano dubbi sul risultato finale.

A tal proposito, arrivate anche le parole della premier Giorgia Meloni su X: