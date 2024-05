Il decreto dovrebbe essere discusso al prossimo Consiglio dei Ministri ma l’attuale bozza entra nella discussione sulla possibilità o meno di realizzare impianti fotovoltaici in aree classificate agricole.

Il decreto è del ministero dell’Agricoltura guidato da Francesco Lollobrigida.

Il provvedimento denominato “Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo” non è ancora approdato in Consiglio dei ministri e se dovesse essere confermato anche nella stesura definitiva andrebbe a incidere sull’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, aggiungendo dopo il comma 1, un comma 1-bis così formulato:

«Le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici sono aree non idonee all’istallazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’articolo 6-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. I procedimenti di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono conclusi ai sensi della normativa previgente».

«Il decreto del ministero dell’Agricoltura che vuole proibire i pannelli solari sui terreni agricoli non fa gli interessi del settore agricolo, dove c’è tanto consenso per l’agrivoltaico , e neppure quelli dei cittadini italiani, che vogliono indipendenza energetica e bollette basse».

Inoltre, il presidente, aggiunge:

«La scelta di inibire l’installazione di parchi fotovoltaici nelle aree agricole è una scelta rivoluzionaria e di civiltà non solo nel solco dell’articolo 9 della Costituzione ma anche della sovranità e indipendenza agricola e alimentare. Quello che stiamo vedendo in tanti paesi del Lazio, in Puglia, in Sardegna, Molise e Abruzzo dimostra quanto l’ambientalismo di sinistra sia ipocrita, falso e controproducente».