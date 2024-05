Mattarella preoccupato dalle guerre: rischiano di compromettere la sicurezza dell'Europa

Anche il presidente della Repubblica, in un recente messaggio inviato all'esercito, ha espresso la sua preoccupazione per gli effetti della guerra, che potrebbero compromettere la sicurezza e la libertà dell'Europa.

La situazione internazionale sembra preoccupare non poco anche Sergio Mattarella, soprattutto per quanto riguarda i vari conflitti sparsi per il mondo. In un recente messaggio inviato al generale di corpo d’Armata Carmine Masiello, il presidente della Repubblica ha infatti sottolineato come queste guerre siano una minaccia non solo alla sicurezza, ma anche alle libertà dell’Europa.

Guerre come minaccia alla sicurezza

Nel suo messaggio, il presidente della Repubblica esordisce sottolineando la pericolosità della realtà geopolitica odierna, ribadendo come “Conflitti e guerre minano la pace e minacciano ormai direttamente le libertà e la sicurezza della stessa Europa“.

Ed è proprio a tal proposito che Sergio Mattarella ci tiene a ricordare l’importanza dell’esercito che, secondo il presidente della Repubblica, è l’unico strumento efficace non solo per difendere la Repubblica, ma anche i valori della sua Costituzione.

L’esercito, scrive infine nel suo messaggio, è anche essenziale per sostenere sia la stabilità che la convivenza internazionale. Un discorso che Mattarella ha inviato al generale di corpo d’Armata Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell’esercito, in occasione dei 163 anni dalla nascita dell’esercito italiano.

Un messaggio che dipinge un presidente della Repubblica comprensibilmente preoccupato per i conflitti sparsi nel mondo e che, seppur lontani, rischiano di avere degli effetti anche negli altri paesi, Italia inclusa.