Dl sicurezza, caos in Aula e correttivo del governo in arrivo

La Camera si è aperta con un clima teso in vista del voto sul decreto sicurezza, un provvedimento che tocca temi sensibili come l’ordine pubblico, le attività di indagine e le politiche sull’immigrazione. Dalle file delle opposizioni si è levato un coro collettivo che ha intonato “Bella ciao”, gesto simbolico che ha subito attirato l’attenzione dell’Aula e dei media; il presidente di turno ha richiamato i deputati invitandoli a riprendere i lavori istituzionali.

In apertura, un rappresentante dell’opposizione ha salutato l’Assemblea con il riferimento al 25 aprile, segno di come la protesta avesse anche una forte connotazione simbolica.

Il testo in discussione è la conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, riguardante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, funzioni delle forze di polizia e norme su protezione internazionale e immigrazione.

La seduta, presieduta in momenti diversi dal vicepresidente Giorgio Mulè e poi da Fabio Rampelli, ha registrato più interruzioni: richiami al regolamento, illustrazioni di pregiudiziali da parte di vari gruppi e la sospensione dei lavori dopo episodi di forte protesta, compresa l’espulsione di un deputato e ripetuti richiami al rispetto dell’ordine dell’Aula.

La dinamica della protesta in Aula

La protesta delle opposizioni si è concretizzata con l’occupazione dei banchi del governo, un atto volto a mettere in rilievo il dissenso contro alcune norme del decreto. L’azione ha determinato la sospensione temporanea dei lavori, la richiesta di intervento del presidente e la convocazione della conferenza dei capigruppo. Gli esponenti di minoranza hanno motivato la loro iniziativa con rilievi di carattere istituzionale e di merito sul contenuto della norma, mentre il governo ha preferito procedere con la discussione e, successivamente, porre la fiducia sull’approvazione del testo. La tensione è stata alimentata anche da scambi polemici tra banchi e dichiarazioni a margine degli eventi.

Le modalità dell’azione e le reazioni istituzionali

L’occupazione ha previsto lo spostamento dei deputati nei posti riservati al governo, azione più volte richiamata dal presidente, finché si è arrivati all’espulsione e alla sospensione dei lavori. Sul piano istituzionale è emersa la necessità di contemperare il diritto alla protesta con il funzionamento del Parlamento: i regolamenti dell’Assemblea sono stati invocati dal presiedente, mentre le forze politiche hanno cercato mediazioni nelle commissioni e attraverso la capigruppo. Le sospensioni hanno inciso sull’iter, ma non hanno fermato l’intenzione del governo di chiudere l’esame del testo.

Il nodo della norma sui rimpatri e la risposta del governo

Al centro delle contestazioni vi è in particolare la disposizione che prevede incentivi per gli avvocati che si occupano di pratiche di rimpatrio volontario assistito. La norma, contestata da più parti e oggetto di rilievi del Quirinale, ha spinto l’esecutivo a ipotizzare un intervento correttivo: non modificare il decreto in Aula ma adottare un decreto ad hoc successivo che rettifichi gli aspetti ritenuti più controversi. La premiership e i ministri hanno difeso l’impianto generale del provvedimento, definendolo necessario per rafforzare la sicurezza e rendere più efficaci gli strumenti di rientro assistito, mentre hanno comunque ammesso la disponibilità a correggere specifiche fattispecie tecniche.

Che cosa prevede il correttivo annunciato

Secondo quanto illustrato da esponenti della maggioranza, il provvedimento correttivo dovrebbe eliminare la condizione che limita l’erogazione del contributo all’esito positivo del rimpatrio e allargare la platea dei beneficiari per includere altre figure coinvolte nelle procedure, come i mediatori. L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere l’impianto della norma, ma di renderne l’attuazione più equa e pratica, evitando contenziosi e rispondendo ai rilievi formali. Il governo ha annunciato che il correttivo sarà elaborato in parallelo all’iter parlamentare, con l’intento di pubblicarlo contestualmente all’eventuale conversione in legge del decreto attuale.

Iter parlamentare e riflessi politici

La decisione del governo di porre la questione di fiducia sull’approvazione del testo ha segnato una svolta procedurale: la fiducia accelera l’iter ma accentua lo scontro politico, perché limita la possibilità di emendamenti. Le opposizioni hanno denunciato una compressione del confronto, mentre la maggioranza ha ribadito la necessità di chiudere rapidamente l’esame per non lasciare vuoti normativi. Sul piano politico, lo scontro sulla norma dei rimpatri e la gestione della protesta in Aula avranno effetti sul clima parlamentare e sulla discussione pubblica, con la prospettiva di un decreto correttivo che dovrebbe ricomporre alcune tensioni senza stravolgere il testo approvato.

In chiusura, la giornata parlamentare è apparsa come un esempio di come i nodi tecnici di un provvedimento possano rapidamente trasformarsi in crisi politica: da un lato la volontà del governo di imprimere un indirizzo deciso sulle politiche di sicurezza e immigrazione, dall’altro la reattività delle opposizioni che hanno scelto strumenti di protesta plateali per richiamare l’attenzione su questioni procedurali e di merito. Resta ora da vedere come il correttivo annunciato inciderà sull’attuazione pratica della norma e se contribuirà a stemperare il confronto in Aula.