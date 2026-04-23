Blocco degli ingressi alla Casa Rosada e la battaglia fra Milei e i media

Blocco degli ingressi alla Casa Rosada e la battaglia fra Milei e i media

Il ritiro degli accessi biometrici alla Casa Rosada ha escluso i cronisti dal palazzo presidenziale, scatenando proteste, denunce e timori per la libertà di stampa in Argentina

Un provvedimento del governo argentino ha lasciato senza accesso la sala stampa del palazzo presidenziale, un atto che ha immediatamente alimentato il dibattito pubblico sul rapporto fra potere e informazione. Diversi cronisti accreditati si sono presentati ai cancelli della Casa Rosada e non hanno potuto entrare perché i loro dati biometrici sono stati rimossi dal sistema di controllo accessi; l’esclusione ha avuto l’effetto di una pagina strappata al calendario istituzionale.

Sulla decisione l’esecutivo ha invocato la tutela della sicurezza nazionale, collegandola a una denuncia presentata dalla Casa Militar per presunto filmato non autorizzato all’interno dei corridoi del palazzo. Nel frattempo la comunicazione ufficiale ha precisato che gli accrediti non sarebbero stati revocati in via definitiva, mentre il clima fra governo e media è tornato a farsi teso e conflittuale.

La misura e la sua motivazione

Secondo le informazioni diffuse dalla segreteria competente, la rimozione dei dati biometrici dagli ingressi è stata adottata come «misura preventiva» a seguito di una denuncia per presunte condotte illecite da parte di alcuni giornalisti. Il caso citato riguarda reporter accusati di aver ripreso aree considerate off limits: il governo ha interpretato quei filmati come un possibile rischio per la protezione di informazioni o di spazi sensibili.

In questa narrazione il termine accreditamento assume un ruolo centrale, perché è attraverso di esso che si regolano gli ingressi e si definiscono i confini del diritto di cronaca.

La retorica pubblica e gli attacchi verbali

La controparte mediatica non è rimasta inerte: il presidente ha utilizzato canali social per attaccare apertamente parti del giornalismo, alimentando slogan e messaggi che hanno polarizzato ulteriormente l’opinione pubblica. Tra i simboli virali è circolato uno slogan derisorio che i sostenitori del governo hanno rilanciato come grido di rabbia contro la stampa. Questo linguaggio ha fatto parlare gli osservatori di un clima ostile verso i cronisti, dove la delegittimazione della professione rischia di diventare pratica quotidiana.

Reazioni istituzionali e ricorsi

La decisione ha suscitato contestazioni formali: parlamentari e rappresentanti della società civile hanno definito la chiusura della sala stampa un passo pericoloso in direzione della limitazione delle voci critiche. Una deputata, ex professionista dei media, ha annunciato di aver presentato un ricorso penale sostenendo che la Casa Rosada non può essere trattata come proprietà privata in cui si decide arbitrariamente chi entra e chi no. Nella sua accusa si è richiamato il valore costituzionale della libertà di espressione come pilastro della democrazia.

Richiami a precedenti democratici

Nel ripercorrere le implicazioni storiche, i critici hanno sottolineato che una simile esclusione non ha precedenti dal ritorno alla democrazia nel 1983. La memoria collettiva è stata richiamata per evidenziare come il controllo dell’informazione sia stato a lungo uno degli strumenti usati durante periodi autoritari; per questo motivo la misura è stata letta non solo come risposta a un singolo episodio, ma come segnale di una tendenza politica più ampia.

Impatto sulla libertà di stampa e posizioni delle organizzazioni internazionali

Organismi che monitorano i diritti dei giornalisti hanno già espresso preoccupazione: gruppi per la tutela della stampa hanno registrato, dall’insediamento dell’esecutivo nel 2026, una serie di iniziative che secondo loro hanno inciso negativamente sullo spazio informativo. Tra le misure segnate figurano limitazioni alla pubblicazione di documenti pubblici, la ristrutturazione dei media pubblici e strumenti di controllo durante le conferenze stampa.

Conseguenze pratiche e prospettive

Nel concreto l’esclusione dei cronisti impedisce la consueta copertura in presa diretta delle attività della presidenza, con effetti sulla trasparenza e sul diritto dei cittadini a essere informati. I dibattiti legali aperti e le denunce annunciate determineranno i prossimi sviluppi: da una parte si profila una battaglia in aula e nei palazzi, dall’altra resta il rischio di un circolo vizioso in cui la tensione politica alimenta ulteriori restrizioni.

In questo contesto, la posta in gioco non è soltanto l’accesso temporaneo a un edificio storico: è il modo in cui una democrazia regola il rapporto fra potere pubblico e giornalismo indipendente. Le prossime risposte istituzionali e giudiziarie definiranno se la vicenda resterà un episodio isolato o diventerà un precedente con effetti duraturi sulla libertà di informazione nel paese.