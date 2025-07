L'indagine, integratori alleati del benessere per 8 italiani su 10

Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - Il 94% degli italiani ha assunto o utilizza integratori almeno una volta nella vita, per l’85% sono un vero e proprio alleato del benessere quotidiano, il 43% dichiara di utilizzarli regolarmente e il 42% in determinati periodi dell’anno, solo il 6% sost...

Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) – Il 94% degli italiani ha assunto o utilizza integratori almeno una volta nella vita, per l’85% sono un vero e proprio alleato del benessere quotidiano, il 43% dichiara di utilizzarli regolarmente e il 42% in determinati periodi dell’anno, solo il 6% sostiene di non averne mai fatto uso. Sono alcuni dati di una nuova ricerca condotta da Cristalfarma, il marchio specializzato in integratori fitoterapici, in collaborazione con Doxa, su un campione rappresentativo di oltre mille italiani tra i 18 e i 64 anni.

I principali motivi che avvicinano gli italiani al mondo degli integratori – si legge in una nota – sono legati a stanchezza e affaticamento (81%), supporto al sistema immunitario (79%), problematiche gastrointestinali (66%), benessere mentale (58%), tematiche legate a capelli, pelle e unghie (52%), e miglioramento del sonno (51%).

La ricerca, inoltre, evidenzia che gli integratori facciano ormai parte dello stile di vita degli italiani: nel 58% dei casi il consiglio di ricorrere a tale soluzione arriva da medici e farmacisti, ma cresce il numero di persone che decide in autonomia, orientandosi tramite ricerche online e conoscenza dei brand (quasi 1 su 3), in particolare per risolvere temi legati a stanchezza/affaticamento e al sistema immunitario. La farmacia (57%) e la parafarmacia (39%) restano i canali principali di acquisto, ma ben il 55% si dichiara favorevole anche all’acquisto online. A influire negativamente sul benessere mentale sono lavoro e studio (70%), ma anche il cambio di stagione (78%) che influenza l’umore e l’energia e, sorprendentemente, i social media che impattano sul benessere mentale del 45% degli intervistati. Solo 6 italiani su 10 dichiarano di dormire bene; mentre tra chi lamenta i disturbi del sonno il 67% afferma di soffrire di risvegli frequenti, il 43% segnala di avere difficoltà ad addormentarsi e il 32% ha risvegli precoci.

La fotografia che emerge dall’indagine – continua la nota – è quella di un equilibrio mentale fragile, dove il ricorso agli integratori appare una risposta concreta per gestire stress, mancanza di energia e disturbi del ritmo sonno-veglia. Su tutte, la digestione resta una delle aree più critiche: il 70% di questi soffre con frequenza di almeno un disturbo gastrointestinale (gonfiore, meteorismo, reflusso, digestione lenta) e per il 72% queste problematiche hanno un impatto diretto sulla vita sociale. Il 25% arriva perfino a rinunciare a occasioni conviviali. Il desiderio di equilibrio psicofisico porta l’83% degli italiani a intraprendere attività che stimolano la mente e il corpo, il 52% lo fa con un’incidenza di almeno una volta a settimana. Nel dettaglio, il 47% si dedica hobby pratici e attività all’aperto come il fai da te, camminate, sport e giardinaggio, il 44% svolge attività stimolanti per la mente come enigmistica, giochi strategici o corsi di formazione, il 24% pratica meditazione, yoga o tai chi.