Sondaggi politici: di nuovo in calo Fratelli d'Italia, Forza Italia in continua crescita e crollo della lista Bonino-Renzi

Un nuovo record negativo per Fratelli d’Italia, la crescita di Forza Italia e il calo della lista unica Bonino-Renzi: ecco i risultati dei sondaggi politici secondo la Supermedia Agi/Youtrend. I risultati diffusi sono il frutto dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto comparati con quelli pubblicati due settimane prima: la ponderazione che fa riferimento al periodo di raccolta dati che va dal 4 al 17 aprile ed è disponibile per la consultazione e per la visualizzazione delle metodologie sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.

Fratelli d’Italia: record negativo, il peggiore del governo Meloni

Fratelli d’Italia continua a scendere nei sondaggi, nonostante il partito resti ancora in vetta rispetto ai suoi avversari politici. Nella Supermedia Agi/Youtrend FdI è al 27.2% ovvero il punto più basso mai toccato dall’insediamento del governo guidato da Giorgia Meloni. Fino ad oggi, Fratelli d’Italia aveva registrato picchi del 30% negli ultimi mesi del 2022 e del 30.4% a marzo dello scorso anno. Il vento però sembra stia cambiando per il partito della premier che, nelle ultime due settimane, ha registrato il significativo calo di ben due decimi.

La crescita di Forza Italia e il calo della lista unica Bonino-Renzi

Se FdI sta registrando un calo, Forza Italia continua invece a guadagnare consensi. Ormai ufficializzata la candidatura di Antonio Tajani alle europee 2024, gli azzurri si confermano in crescita, guadagnando nelle ultime rilevazioni ben tre decimi e arrivando all’8.5%, staccando la Lega (ferma a 8.2%) e diventando a tutti gli effetti la seconda forza della maggioranza. Per quanto riguarda invece la lista comune Bonino-Renzi i segnali mostrano le prime perdite: la somma dei dati di +Europa e Italia Viva, registrata a inizio aprile come 5.7%, ha perso un punto percentuale arrivando a 4.7%, un dato che deve essere confermato e decifrato dai prossimi rilevamenti. Restano sotto l’obiettivo del 4% sia Avs, al 3.9%, che Azione, al 3.7%.

