L’Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Ecco tutti i dettagli.
Guerra in Iran, da Teheran proposta agli Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz
Tramite mediatori pakistani, Teheran ha inviato una nuova proposta agli Stati Uniti per la riapertura dello Stretto di Hormuz e porre fine alla guerra in Medio Oriente.
A riportare la notizia l’agenzia Axios. La proposta dell’Iran mira a sbloccare la situazione di stallo nei negoziati tra i due Stati.
Iran propone agli USA la riapertura di Hormuz: trattativa in corso, ma scontro sul nucleare
Come detto Teheran, tramite mediatori pakistani, ha inviato una nuova proposta agli Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz, rinviando però i negoziati sul nucleare a una fase successiva.
Intanto il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi si trova in Russia dove sta incontrando Vladimir Putin.
Nel frattempo vacilla la rinnovata tregua in Libano. Il portavoce delle Forze di Difesa israeliane ha annunciato che la Brigata Golani ha distrutto negli ultimi giorni oltre 50 infrastrutture terroristiche di Hezbollah a sud della linea gialla in Libano.
Inoltre sarebbe stato distrutto anche un complesso sotterraneo usato dall’organizzazione terroristica per attaccare soldati e civili.