Tregua USA-Iran a 10 punti: cosa cambia per lo Stretto di Hormuz e i mercati

Tregua di due settimane tra USA e Iran: analisi delle richieste di Teheran, l'ultimatum di Trump e le conseguenze per la sicurezza, le infrastrutture e i mercati

Il conflitto tra USA e Iran entra in una fase di pausa: dall’8 aprile 2026 è entrata in vigore una tregua di due settimane concordata dalle parti, che però non risolve le questioni di fondo. La sospensione temporanea del fuoco è stata accompagnata da condizioni precise, tra cui la richiesta americana che lo Stretto di Hormuz venga riaperto completamente.

Da Teheran si parla di accoglimento integrale di un documento in dieci punti, ma la distanza tra le posizioni rimane tangibile e alimenta dubbi sulla durata e sulla sostanza dell’accordo.

Il contesto è segnato da settimane di violenze che hanno colpito non solo obiettivi militari ma anche infrastrutture civili e centri di ricerca.

La tregua offre una finestra temporale per evitare ulteriori escalation, ma lascia sul tavolo richieste concrete: revoca delle sanzioni, garanzie sul transito marittimo e piani di ricostruzione per le strutture danneggiate. In assenza di un’intesa più ampia, molti osservatori ritengono che lo stop sia più una pausa negoziale che una soluzione definitiva.

Le condizioni e il piano in dieci punti di Teheran

Secondo le informazioni diffuse dalle agenzie e dai mediatori, il pacchetto presentato da Teheran e trasmesso al Pakistan include richieste che vanno oltre un semplice cessate il fuoco temporaneo. Il documento pretende una pace permanente con impegni su più fronti: la certezza del libero transito nello Stretto di Hormuz, la rimozione progressiva delle sanzioni e un programma per la ricostruzione delle infrastrutture colpite. Il rifiuto iraniano a trattare su una tregua limitata riflette la sfiducia verso le controparti, alimentata dalla percezione che una pausa potrebbe servire solo a riorganizzare pressioni economiche e strategiche contro l’Iran.

Mediazione e ruolo del Pakistan

Il Pakistan ha svolto un ruolo di mediatore proponendo un piano in due fasi per facilitare sia il cessate il fuoco sia la riapertura dello Stretto di Hormuz. Fonti internazionali, tra cui Reuters, hanno confermato la trasmissione di proposte multiple sul tavolo negoziale. Tuttavia, la Casa Bianca ha precisato che la proposta pakistana è solo una delle opzioni e che non ha ancora ricevuto l’approvazione definitiva della leadership USA. La pluralità di piani e la scarsa fiducia reciproca complicano l’implementazione immediata di qualsiasi intesa.

Il bilancio dei danni e la crisi umanitaria

Le operazioni militari condotte nelle settimane precedenti hanno causato danni significativi a impianti energetici, centri universitari e strutture sanitarie. Le autorità iraniane, citando il viceministro della Salute Masoud Habibi, hanno segnalato che oltre 360 strutture mediche, educative e di ricerca sono state danneggiate; tra i numeri ufficiali figurano 24 medici deceduti, 116 feriti e 44 ambulanze rese inutilizzabili. Questi dati sottolineano come il conflitto abbia colpito la capacità di cura e la vita civile, aumentando la pressione internazionale per trovare soluzioni che includano garanzie di assistenza e ricostruzione.

Obiettivi colpiti e percezione pubblica

Attacchi mirati a impianti petrolchimici come quelli di Asaluyeh e Mahshahr, insieme ai raid su università e centri di ricerca a Teheran, hanno creato uno scenario in cui la distinzione tra obiettivi militari e civili appare sempre più sfumata. Il risultato è un forte senso di insicurezza nella popolazione e una maggiore mobilitazione nazionale, con appelli pubblici per proteggere infrastrutture critiche. Questa dinamica complica il ritorno alla normalità e rende più difficile raggiungere un accordo stabile.

Economia globale, mercati e prospettive strategiche

Il blocco e le minacce sullo Stretto di Hormuz hanno ripercussioni immediate sui mercati energetici: le quotazioni del petrolio hanno reagito con salite significative, alimentando preoccupazioni per una crisi energetica di ampia scala. L’Agenzia Internazionale per l’Energia ha descritto l’interruzione delle forniture come eccezionale per intensità e durata, con impatti profondi su Paesi sia sviluppati sia in via di sviluppo. Anche se la tregua riduce il rischio di escalation immediata, gli analisti sottolineano che i danni alle infrastrutture potrebbero prolungare l’effetto sulla disponibilità di greggio e sui costi energetici globali.

In sintesi, la pausa iniziata l’8 aprile 2026 offre un’opportunità per negoziati più ampi, ma non risolve automaticamente le tensioni strategiche, le richieste di sicurezza di Teheran né le ripercussioni economiche da cui dipendono mercati e popolazioni. L’esito dipenderà dalla capacità delle parti di tradurre impegni in garanzie concrete, dall’efficacia dei mediatori e dalla rapidità con cui verranno garantite assistenza umanitaria e riparazioni alle infrastrutture danneggiate.