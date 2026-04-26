Ultimi sondaggi politici, crisi Giorgia Meloni: chi vincerebbe se si votasse oggi

I più recenti sondaggi politici delineano un quadro in evoluzione del panorama italiano: il centrodestra mostra segnali di arretramento nei consensi complessivi, mentre le forze di opposizione, pur ancora frammentate, registrano una crescita che potrebbe ridisegnare gli equilibri futuri. Tra oscillazioni interne ai partiti e nuove dinamiche tra schieramenti, i dati suggeriscono una fase di transizione politica ancora aperta.
Ultimi sondaggi politici, crisi Giorgia Meloni: centrodestra in flessione tra stabilità e difficoltà interne
Le più recenti rilevazioni demoscopiche delle ultime settimane delineano un quadro piuttosto netto: l’area di centrodestra risulta in arretramento, condizionata da tensioni interne e da uno scenario internazionale complesso, mentre dall’altra parte le opposizioni guadagnano terreno almeno nei consensi teorici.
L’Osservatorio Delphi, realizzato da Piave e Sigma Consulting e diffuso da Fanpage.it, evidenzia come Fratelli d’Italia si attesti al 27,7%, con un lieve calo di un decimo rispetto a inizio marzo. Il partito guidato da Giorgia Meloni mantiene una certa solidità, pur lontano dai picchi vicini al 30% registrati in passato. La Lega si ferma invece al 7,4%, sostanzialmente stabile ma ancora sotto l’8,8% ottenuto alle elezioni del 2022, segno di un consenso che non riesce a ripartire.
Più marcato il calo di Forza Italia, che scende all’8,4% dopo un periodo definito dagli analisti come un vero e proprio “crollo verticale”. Il partito di Antonio Tajani appare indebolito anche da scelte politiche controverse e da un processo di riorganizzazione interna. A completare il quadro della coalizione c’è Noi moderati, stabile all’1%, portando il totale del centrodestra al 44,5%. Un dato che, pur consistente, viene letto come poco incoraggiante in prospettiva elettorale.
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Sul fronte opposto, il cosiddetto “campo largo” non rappresenta ancora una coalizione strutturata, ma esiste soprattutto come ipotesi politica e come somma di consensi potenziali. Nonostante l’assenza di un programma condiviso e di una leadership unitaria, i dati mostrano una tendenza favorevole. Il Partito Democratico si porta al 22%, con un incremento dello 0,9%, confermando un periodo positivo per la segreteria di Elly Schlein. Anche il Movimento 5 Stelle cresce, raggiungendo il 13,4% (+0,5%), mentre Alleanza Verdi-Sinistra resta stabile al 6,1%. Tra le forze minori, Italia Viva sale al 2,5% (+0,3%), mentre +Europa scende all’1,5% (-0,6%). Sommando tutte queste componenti, il cosiddetto schieramento progressista raggiunge il 45,5%, superando di un punto il centrodestra.
Nel panorama politico restano fuori da coalizioni definite Azione di Carlo Calenda, al 2,6% in calo, e il nuovo soggetto legato a Roberto Vannacci, “Futuro nazionale”, che sale al 4,1%. In questo contesto, si parla di un possibile sorpasso del campo largo, anche se resta evidente che si tratta ancora di un equilibrio fragile e tutto teorico, in attesa di una reale struttura comune.