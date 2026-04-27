Cisgiordania, forze israeliane spianano terreno per nuovi insediamenti

Milano, 27 apr. (askanews) – Le forze militari israeliane, accompagnate da bulldozer, hanno avviato operazioni di bonifica nell’area di Khirbet Srouj, a circa 10 chilometri a ovest di Jenin, nello stesso luogo in cui erano stati precedentemente annunciati i piani per un nuovo insediamento. “Sembra che sia effettivamente in corso un’espansione, soprattutto perché questa strada di circonvallazione è un’estensione del muro di separazione”, ha dichiarato Mohammad Arqawi, capo del consiglio del villaggio di Arqa.