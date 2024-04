Elezioni Europee, arriva la conferma di Elly Schlein: "Mi candido"

E alla fine Elly Schlein ha deciso di farlo: la segretaria del Partito democratico scende in campo in prima persona in vista delle elezioni Europee di inizio giugno. La Direzione del Pd ha approvato le liste: spicca anche il nome di Bonaccini.

Elezioni Europee, Elly Schlein si candida: l’annuncio

“Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di cambiamento del Pd e del Paese” – parole e musica di Elly Schlein, ufficialmente candidata alle elezioni Europee dell’8 e del 9 giugno prossimi. La segretaria del Pd, nel quadro, sarà capolista al Centro e nelle Isole, e al momento non è ancora stato deciso dal partito se utilizzare il suo nome all’interno del simbolo. “Quella del Pd è una squadra plurale e competente, sperando di eleggerla tutta per lavorare in Europa” – spiega ancora Schelin – “Mentre io sarò qua nel confronto quotidiano da segretaria, nel Parlamento, con Giorgia Meloni per le sue scelte scellerate per l’Italia“.

Elezioni Europee, Elly Schlein si candida: le liste del Pd

Nel frattempo, la Direzione nazionale del partito ha reso ufficiali anche gli altri nomi scelti. Stefano Bonaccini è in corsa come capolista nel Nord Est e se dovesse vincere non potrà più essere governatore dell’Emilia Romagna: “Questa è stata una riflessione lunga, ma oggi non finisce nulla, oggi è un nuovo inizio. Abbiamo ancora tantissima strada da percorrere insieme“ – ha spiegato il politico. A lui si aggiungono anche Lucia Annunziata, come capolista del Sud, e Cecilia Strada come capolista nella circoscrizione Nord Ovest.

