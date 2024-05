Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente avvenuto nei pressi della stazione Termini di Roma. Qui un treno ha investito e ucciso un ragazzo.

Incidente mortale a Roma, precisamente fra le stazioni ferroviarie di Casilina e Termini, dove un treno ha investito e ucciso un ragazzo per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Ragazzo investito e ucciso da un treno a Roma

La cronaca di Roma riporta oggi una notizia tragica, in merito a un giovane ragazzo investito e ucciso da un treno.

Il convoglio si trovava poco prima dei binari 18 e 20. Erano circa le 10 di mattina del primo maggio, quando il convoglio Cassino-Roma, all’altezza di Porta San Lorenzo, ha colpito il ragazzo uccidendolo sul colpo.

A nulla è servito l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, purtroppo l’impatto è stato tale da determinare la morte istantanea. Il medico legale ha accertato il decesso e poi il cadavere è stato trasportato in obitorio.

Le forze dell’ordine indagano sulla morte del ragazzo investito da un treno a Roma

Sul posto subito sono arrivate anche diverse pattuglie della polizia ferroviaria di Roma Termini, insieme alla squadra scientifica.

Si indaga sulle cause dell’incidente. Non è chiaro cosa sia accaduto e le forze dell’ordine tentano di ricostruire la dinamica.

Ripercussioni sulle principali linee ferroviarie di Roma

Il nodo ferroviario teatro dell’incidente è cruciale in diverse linee ferroviarie della regione Lazio, che per diverse ore sono rimaste bloccate per consentire i rilievi del caso.

Fra le linee con più disagi, quelle dei Castelli Romani.