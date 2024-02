Questa mattina è morto un ragazzo, investito da un treno, nella stazione di Felizzano ad Alessandria.

Ragazzo morto investito da un treno ad Alessandria. Cosa è successo?

L’evento drammatico è avvenuto questa mattina poco prima delle 8 e la dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara. Tuttavia, le prime indagini effettuate rivelano che il ragazzo abbia attraversato i binari per raggiungere un convoglio a lui interessato, senza essersi accorto del treno in corsa che lo ha investito.

In merito alle generalità del ragazzo è arrivata la conferma dal Cissaca (Consorzio servizi sociali Alessandria). Si tratta di un 17enne arrivato a Dicembre ad Alessandria, come minore straniero non accompagnato:

«Siamo sconvolti. Sapevamo andasse a scuola ad Asti, anche impegnandosi. Cercava una seconda possibilità in una vita, seppur breve, già difficile. Purtroppo non ce l’ha fatta».

L’arrivo dei soccorsi e le parole del sindaco di Felizzano dopo la morte del ragazzo investito dal treno

Sul luogo dell’evento ci sono i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Luca Cerri, sindaco di Felizzano, in merito alla dinamica dell’incidente, dichiara:

«L’esatta dinamica di quanto accaduto non si conosce ancora, ma non si escluderebbe che stesse andando a scuola e forse fosse in ritardo».

Le ultime comunicazioni di Trenitalia dopo la notizia della morte del ragazzo

La circolazione ferroviaria al momento è interrotta tra Felizzano e Solero, numerosi i disagi per i viaggiatori.

Trenitalia ha comunicato ritardi per i treni Intercity e Regionali fino a 120 minuti con probabili cancellazioni o limitazioni di percorso.