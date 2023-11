Il ragazzo di 16 scomparso da diverse ore a Orta di Atella è stato trovato morto alla stazione di Frattamaggiore: a quanto si apprende, l’adolescente Aniello Marino è stato investito da un treno. Appresa la tragica notizia, il sindaco del comune casertano ha deciso di proclamare il lutto cittadino.

Ragazzo scomparso a Orta di Atella, è morto investito da un treno

È morto a seguito in un incidente alla stazione ferroviaria di Frattamaggiore Aniello Marino, il ragazzo di 16 anni che era scomparso nella serata di giovedì 23 novembre da Orta di Atella, in provincia di Caserta.

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, pare che l’incidente si sia consumato proprio nella serata di giovedì alla stazione di Frattamaggiore. L’adolescente sarebbe sceso dal treno che proveniva da Napoli e avrebbe attraversato i binari per evitare il sottopassaggio. Proprio durante l’attraversamento, pare sia stato investito da un convoglio in transito. Il giovane, a quanto si apprende, è morto sul colpo.

Le condizioni in cui si trovava la salma al momento del recupero non hanno consentito alle autorità di identificare rapidamente la vittima. Ad aiutare nel riconoscimento, sembrerebbe siano state le scarpe che la vittima indossava, rimaste integre.

Nel pomeriggio di venerdì 24 novembre, i genitori del 16enne sono stati convocati alla stazione dei carabinieri di Orta di Atella per essere informati sulla tragedia. Le autorità, intanto, stanno indagando al fine di ricostruire con esattezza le dinamiche dell’incidente.

Il sindaco: “Proclamato il lutto cittadino”

“È con profondo dolore che condivido la triste notizia della scomparsa di Aniello Marino, nostro giovane concittadino di appena 17 anni”, ha dichiarato il sindaco di Orta di Atella, Antonino Santillo. “Abbiamo sperato fino all’ultimo che non si trattasse di lui. La sua prematura partenza ha lasciato un vuoto incolmabile in tutta la comunità. In segno di condivisione del dolore e solidarietà nei confronti della famiglia, sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei suoi funerali. In questo momento di lutto, sentiamo il bisogno di concentrarci sul sostegno reciproco e sulla compassione. Dedichiamo questo tempo per onorare nel silenzio la memoria del giovane Aniello e riflettere sul vero senso della vita. Uniamoci tutti nella preghiera e nell’affetto, mostrando la nostra solidarietà alla mamma, al papà e al fratellino in questo momento di difficile. Che il nostro abbraccio comunitario possa, anche se minimamente, lenire il dolore e la memoria del giovanissimo Aniello rimanga viva nei cuori di tutti quelli che lo hanno amato e dell’intera nostra città”.

I resti di Aniello Marino sono stati trasferiti all’ospedale di Giugliano: presso la struttura sanitaria verranno esaminati.