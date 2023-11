Sara Tomassini ritrovata alla stazione di Rimini dopo la fuga dall’ospedale di Muraglia, a Pesaro. Il padre della ragazza aveva denunciato la sua scomparsa.

Sara Tomassini ritrovata a Rimini: era scomparsa a Pesaro

Sara Tomassini, 35enne scomparsa nella mattinata del 17 novembre dal reparto di psichiatria di Muraglia, a Pesaro, è stata ritrovata alla stazione di Rimini. Secondo l’appello del padre, la ragazza era fuggita dal reparto con una felpa blu con cappuccio e un pantalone della tuta grigio, senza portare cellulare e denaro. La donna è stata ritrovata dai militari dell’Esercito schierati per l’operazione “Strade Sicure” a Rimini ed è stata affidata alle cure mediche dopo l’intervento delle forze dell’ordine. La donna, trovata in buono stato di salute, era fuggita dal reparto ospedaliero per motivi ancora da chiarire ma ora è tornata a casa e ha potuto riabbracciare il padre.

Sara Tomassini ritrovata a Rimini: l’appello del padre e le ricerche

Il padre aveva denunciato la scomparsa della 35enne e aveva specificato che sarebbe stato inutile fermarla per convincerla a tornare in ospedale. Le forze dell’ordine erano state allertate su tutto il territorio nazionale. “È importante allertare forze dell’ordine e 118 senza perderla di vista” aveva dichiarato il padre. La donna è poi stata avvistata il pomeriggio seguente al Parco Miralfiore e poi alla stazione di Rimini. Le segnalazioni sono state subito inoltrate alle forze dell’ordine che si sono adoperate per raggiungere la 35enne e riportarla a casa. La 35enne, che fortunatamente è stata trovata in buono stato di salute, è stata affidata alla prima assistenza medica e poi ha potuto riabbracciare il padre che per primo aveva lanciato l’allarme.