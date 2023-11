Sono ore di puro panico quelle vissute dalla famiglia di Kimberly Bonvissuto, una ragazza di 20 giorni scomparsa da ormai quattro giorni da Busto Arsizio. Mentre le ricerche proseguono a ritmo serrato, la madre della giovane donna ha rivelato di essere molto spaventata e ha spiegato che la figlia, prima di sparire, avrebbe dovuto incontrare un ragazzo.

Ragazza scomparsa a Busto Arsizio

Kymberly Bonvissuto, stando alle informazioni sinora diffuse, ha 20 anni, è alta 155 centimetri, ha i capelli rossi e, l’ultima volta che è stata avvistata, indossava una tuta grigia, un paio di scarpe nere e un giubbotto Colmar. La ragazza è scomparsa di punto in bianco lo scorso lunedì 20 novembre.

A segnalare la sparizione della 20enne, è astata sua madre che ha postato un messaggio sui suoi canali social chiedendo a tutti di aiutarla a ritrovare la figlia.

La mamma: “Ho paura, doveva incontrare un ragazzo”

Stando a quanto riferito dalla madre della ragazza, Kimberly era uscita probabilmente per incontrare un ragazzo. Da quel momento, di lei non si è saputo più nulla. Il suo cellulare risulta spento.

Per quanto riguarda il giorno della scomparsa, la 20enne aveva raccontato di avere un appuntamento con la cugina per cena. Si ipotizza che questa potesse essere una scusa per incontrare un ragazzo.

Sui social, il passaparola è rapidamente diventato virale. Chiunque dovesse incontrare o notare la ragazza, è invitato a telefonare subito al 112 oppure di contattare la madre al suo numero di cellulare.