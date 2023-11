Sara Tomassini scomparsa a Pesaro, l'appello del papà: "Aiutateci, è in per...

Sara Tomassini scomparsa a Pesaro, l'appello del papà: "Aiutateci, è in per...

Ricerche in corso per Sara Tommasini, 35enne scappata dal reparto di psichiatria di Muraglia, in provincia di Pesaro.

Ricerche in corso per Sara Tommasini, 35enne scappata dal reparto di psichiatria di Muraglia, in provincia di Pesaro. Il padre ha lanciato un appello nella speranza di ritrovarla al più presto.

Sara Tomassini scomparsa a Pesaro, l’appello del papà: “Aiutateci, è in pericolo di vita”

Sono ore di grande apprensione a Pesaro per la scomparsa di una donna di 35 anni, Sara Tomassini. La donna “è scappata dal reparto di psichiatria di Muraglia“. Il papà Cosimo ha lanciato un appello sui social network, spiegando che Sara “è in grave pericolo di vita“. “Al momento della sparizione indossava una felpa blu con cappuccio, un pantalone di tuta grigio, un paio di ciabatte crocs. Ha capelli castani chiari lunghi probabilmente raccolti” ha aggiunto il papà. La donna sarebbe scappata via senza il telefono e senza soldi. “Chiunque la vedesse è pregato avvisare le forze dell’ordine (già allertate con querela di sparizione a livello nazionale) o il 118. Inutile tentare di convincerla. Vi prego di rimbalzare questo avviso. Usiamo per una volta i social per salvare la vita a una ragazza” conclude il suo messaggio.

Sara Tomassini scomparsa a Pesaro: ricerche in corso

In poche ore l’appello ha ottenuto migliaia di condivisione. Il padre di Sara Tomassini chiede a chiunque la incontri di contattare immediatamente le forze dell’ordine, che sono state allertate con una denuncia di sparizione a livello nazionale, oppure di chiamare il numero di emergenza. Il signor Cosimo ha riferito che la figlia sarebbe stata avvistata al Parco Miralfiore durante il pomeriggio della comparsa e alla stazione di Rimini durante la notte. Per il momento non c’è stato alcun riscontro alle segnalazioni arrivate tramite social. Le ricerche sono ancora in corso.