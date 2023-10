Chi l'ha visto, sta bene la ragazza scomparsa da Vizzini: l'annuncio in diretta

C'è stato un lieto fine per Raffaella. Nella puntata dell'11 ottobre il compagno Salvatore aveva lanciato un appello per ritrovarla.

Nella scorsa puntata di Chi l’ha visto andata in onda mercoledì 11 ottobre, Salvatore si era rivolto alla trasmissione per ritrovare la compagna Raffaella, la giovane che era scomparsa da Vizzini, nel catanese. Raffaella è stata ritrovata e sta fortunatamente bene. L’annuncio è stato dato in diretta durante la puntata del 18 ottobre.