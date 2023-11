Appartiene a Francesca Antonacci il cadavere rinvenuto nella mattinata di mercoledì 15 novembre nei pressi dei binari ferroviari di Firenze, nelle vicinanze di un sottopasso di via Carraia, alla periferia settentrionale del capoluogo toscano.

Firenze, rinvenuto il cadavere di Francesca Antonacci: scomparsa da una settimana

Stando a quanto riferito sinora, pare che la donna fosse scomparsa dalla sua abitazione in via Allori, nel quartiere di Novoli, fa circa una settimana. La vittima, classe 1943, sarebbe deceduta a seguito dell’impatto contro un treno. Le autorità ipotizzano che possa trattarsi di suicidio.

L’80enne, affetta da problemi di deambulazione, aveva lasciato nella sua casa un biglietto prima di svanire nel nulla. La salma è stata riconosciuta dalla figlia della vittima e restituita ai familiari. Siccome la dinamica della morte di Francesca Antonacci sarebbe alquanto chiara per le autorità, la Procura non ha disposto l’esame autoptico per i resti della donna.

A seguito della sparizione della donna, per ritrovare l’80enne, sono stati impiegati anche cani molecolari. Le ricerche effettuate nei giorni scorsi, tuttavia, non avevano dato alcun esito.

Traffico ferroviario in tilt

Dopo il ritrovamento dalla salma, il traffico ferroviario è stato caratterizzato da svariati disagi. La circolazione, infatti, è stata sospesa tra Firenze Cascine e Firenze Rifredi mentre le autorità erano sul posto per effettuare i rilievi e le verifiche necessarie.

Il traffico ferroviario è, infine, ripreso regolarmente poco dopo le ore 09:40 di mercoledì 15, come riportato dalle Ferrovie dello Stato sul suo sito ufficiale. Allo stesso tempo, anche Trenitalia ha informato i viaggiatori che i treni regionali hanno registrato un ritardo fino a 35 minuti rispetto ai tempi di percorrenza e che si sono verificati anche cancellazioni o limitazioni di percorso.