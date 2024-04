Anziano trovato morto in casa: si indaga sulle cause del decesso

Trovato il corpo senza vita di un anziano nel suo appartamento, indagini in c...

Trovato il corpo senza vita di un anziano nel suo appartamento, indagini in c...

Nella giornata odierna, sabato 27 aprile, verso le ore 13:00 un anziano di 86 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione situata in Via Antica Zecca, nel centro di Ravenna.

Il ritrovamento del cadavere

L’architetto Gianfranco Benini, è stato trovato morto nel suo appartamento dopo che i vigili del fuoco e la polizia, arrivati sul luogo, sono stati avvisati subito da un parente della vittima, dopo aver cercato invano di farsi aprire la porta.

Indagini sulle cause del decesso

Sul posto sono intervenuti sia la polizia scientifica che un equipe del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’anziano. Le cause del decesso rimangono al momento sconosciute e le autorità sono al lavoro per cercare di far luce su quanto accaduto.

Molto probabilmente, le autorità pare stiano considerando l’ipotesi di un piccolo incendio avvenuto nella cucina dell’appartamento dell’86enne, dato che sul corpo dell’anziano sono stati rinvenuti segni di ustione. Tuttavia, per confermare le esatte cause del decesso, sarà necessario attendere l’esito dell’esame autoptico.