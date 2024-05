Matteo Falcinelli, lo studente di Spoleto coinvolto in un arresto controverso a Miami lo scorso febbraio, presto farà ritorno in Italia. Grazie all’estensione del suo permesso di viaggio, potrà restare nel paese fino al 30 giugno.

Matteo Falcinelli, la famiglia annuncia: «In Italia, forse già dalla prossima settimana»

La notizia è stata confermata dalla madre del giovane, Vlasta Studenicova, secondo quanto riportato da TgCom, Studenicova ha dichiarato che Matteo potrebbe essere in Italia già dalla prossima settimana: “Stiamo aspettando il rilascio del documento ufficiale e speriamo di ricevere anche prima della partenza il file contenente tutte le registrazioni audio e video relative al caso di Matteo. Contiamo di poter rientrare in Italia verso la fine della settimana prossima.”

Per venerdì 10 maggio è previsto un incontro tra l’avvocato della famiglia di Matteo Falcinelli e il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi.

La famiglia di Matteo Falcinelli attende il ritorno in Italia del figlio

Al momento, non è stata avviata alcuna indagine sulla questione a piazzale Clodio, l’avvocato Francesco Maresca ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è comprendere il procedere della Procura. Siamo pronti a presentare una denuncia sul caso e una memoria che ricostruisca gli eventi. Non ipotizziamo specifici reati nella denuncia, ma spetterà agli inquirenti decidere. Non è esclusa la possibilità di procedere per lesioni gravi o persino tortura.”

Il ritorno di Matteo Falcinelli in Italia è atteso con grande interesse, mentre l’evolversi della situazione giudiziaria sarà seguito con attenzione dagli osservatori.