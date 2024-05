Alle 11:54 del 10 maggio, una scossa di terremoto ha fatto tremare la città di Reggio Calabria. L’evento si è verificato precisamente alle 11:54. Secondo i dati forniti dall’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è trattato di un terremoto con una magnitudo ML 3.5, localizzato a 7 km a Sud/Est di Delianuova (RC) e ad una profondità di 22 km.

Il terremoto non è stato avvertito solo a Reggio Calabria

Poco dopo, alle 11:54, si è verificato un altro sisma di magnitudo 2.1, con epicentro a soli 8 km a sud di Scido (RC). Secondo quanto riportato dal Servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”, la scossa principale è stata avvertita non solo a Reggio Calabria, ma anche nelle zone circostanti, tra cui Messina, Gioia Tauro, Palmi, Taurianova, Lamezia Terme, Rombiolo, Locri, San Ferdinando e San Calogero. Fortunatamente, al momento non risultano danni a persone o beni materiali.

Altra scossa sismica ai Campi Flegrei

Da non dimenticare come lo scorso 8 maggio un’altra scossa di magnitudo 2.6 è stata avvertita nella zona dei Campi Flegrei, in Campania, a soli 3 km di profondità. La popolazione dei comuni dell’area flegrea e dei quartieri occidentali di Napoli ha percepito la scossa. Anche in questo caso non sono stati segnalati danni a persone o proprietà.

Terremoto anche in Val D’Aosta

Come se questo non bastasse, un’ulteriore scossa sismica si è verificata alle ore 23:25 del 9 maggio scorso, con epicentro a Grand Combin, in provincia di Aosta. La profondità stimata del terremoto è stata di circa 1.0 km.