Si indaga sulle cause scatenanti del rogo che a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, ha interessato una palazzina di tre piani. Una famiglia è stata evacuata e i pompieri sono ancora attivi sul posto.

Un incendio ha interessato una palazzina di tre piani a Siderno, in provincia di Reggio Calabria. Non è ancora chiaro cosa l’abbia scatenato e i vigili del fuoco stanno lavorando con le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.

Incendio a Siderno, Reggio Calabria

A Siderno, in provincia di Reggio Calabria, un incendio di dimensioni importanti ha colpito una palazzina di tre piani.

Tutto è avvenuto in località Dromo e l’emergenza ha coinvolto una famiglia residente all’ultimo piano, che è stata evacuata dalla struttura in fiamme.

Le operazioni di soccorso nell’incendio a Siderno, Reggio Calabria

È stato un evento devastante, che ha danneggiato pesantemente la palazzina. Infatti è stata dichiarata inagibile e i pompieri sono ancora a lavoro per scongiurare nuovi focolai. Le cause del rogo sono oggetto di indagine da parte delle autorità locali, che sono intervenute sul posto per i rilievi e per raccogliere le testimonianze.

Sono state operazioni difficili, in cui i vigili del fuoco di Siderno hanno lavorato con un’autopompa e un’autobotte, solo in questo modo hanno contenuto le fiamme prima che si espandessero oltre.

Stando alle informazioni emerse finora, sembra che il punto di origine del rogo sia il deposito posto al piano terra della struttura, infatti al suo interno ci sono conservate delle batterie al litio, che hanno accelerato la propagazione delle fiamme.

L’ipotesi è da verificare con esattezza ma mancano ancora dettagli per ricostruire bene il fatto.

Al momento non si segnalano feriti gravi, al contrario, i danni materiali sono considerevoli.