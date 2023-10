Un vasto incendio è divampato a Bagnara Calabra: il caldo record e il forte scirocco hanno contribuito all’originarsi del rogo nella cittadina situata in provincia di Reggio Calabria. Le fiamme hanno raggiunto anche il porto e il cimitero locale.

Incendio a Bagnara Calabra, cimitero in fiamme

Sulla carta e i numeri sul calendario, l’autunno è ormai arrivato. Eppure, soprattutto al Sud Italia, è ancora estate. Dalla giornata di giovedì 19 ottobre, le temperature hanno ricominciato a superare i 30°C nelle Regioni meridionali e in molte località sta crescendo il rischio legato agli incendi. In tal senso, la situazione è rapidamente precipitata a Bagnara Calabra, il maggiore centro della Costa Viola situato sul mar Tirreno, in provincia di Reggio Calabria.

A Bagnara Calabra, dove risiedono circa 10 mila abitanti, le fiamme sono divampate con violenza e stanno dominando tutta l’area del costone sulla Marinella.

Vigili del fuoco sul posto

Il rogo si è originato tra giovedì 19 e venerdì 20 e continua ad ardere da ormai oltre 24 ore. Soltanto nella giornata di venerdì, le fiamme hanno distrutto il cimitero locale, scatenando una potente rabbia nei cittadini che hanno visto andare distrutti loculi e cappelli in cui riposavano i loro cari.

Nella serata di venerdì, poi, l’incendio ha raggiunto il porto, travolgendo anche alcuni pescherecci. Molte abitazioni, intanto, sono state evacuate. Sul posto, c’è un ingente dispiegamento di forze dell’ordine e diverse squadre di pompieri sono al lavoro per arginare le fiamme, alimentate dal forte scirocco.