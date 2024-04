Fisco: Leo, 'misure Irpef martedì in Cdm, bonus tredicesime? Vedremo...'**

**Fisco: Leo, 'misure Irpef martedì in Cdm, bonus tredicesime? Ve...

Pescara, 27 apr. (Adnkronos) – “Il decreto sull’Irpef? Il 30 abbiamo Consiglio dei ministri e penso che riusciamo a portarlo”. Così il viceministro dell’Economia e delle finanze, Maurizio Leo, a margine della conferenza programmatica di FdI in corso a Pescara. Riguardo alla misura sul bonus tredicesime, "ci si sta lavorando – dice Leo incalzato dai cronisti – quindi verifichiamo un attimo se ci sono le compatibilità finanziarie. Io sono sempre cauto sulle risorse quindi dobbiamo fare in modo che una misura che può essere sicuramente di vantaggio per le famiglie abbia le necessarie coperture finanziarie”.