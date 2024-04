Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel corso della serata di ieri a Tolve, in località Ponte Pozzillo, in provincia di Potenza. Un uomo di 64 anni alla guida di un furgone, ha perso all’improvviso il controllo del mezzo a quattro ruote ed è uscito di strada.

Grave incidente a Tolve: morto un uomo

Lo schianto, dopo essere uscito dalla carreggiata, è stato spaventoso e purtroppo non ha lasciato scampo al 64enne. L’uomo si trovava intorno alle ore 21 di ieri sera lungo la strada provinciale 123, in località Ponte Pozzillo, in territorio di Tolve. Al momento, non è del tutto chiara la dinamica dell’incidente: si sa solamente che si è trattato di un sinistro autonomo.

Grave incidente a Tolve: i soccorsi

Sul posto sono giunti, pochi attimi dopo lo schianto, gli operatori del 118, ma anche i vigili del fuoco intervenuti con 7 uomini, l’autopompa e un’autogru, e i carabinieri. I medici hanno provato a rianimare il 64enne, ma non hanno avuto successo. I soccorritori non hanno dunque potuto far altro se non dichiarare l’avvenuto decesso dell’uomo. Gli uomini dell’arma hanno, invece, dato inizio alle operazioni di indagine, mentre i vigili del fuoco liberavano la strada dai detriti causati dal sinistro.