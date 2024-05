Terrorismo: senatore Bazoli ricorda in Aula la mamma Giulietta, morta in piazza Loggia

Terrorismo: senatore Bazoli ricorda in Aula la mamma Giulietta, morta in piaz...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "Intervengo con una certa emozione, non come semplice senatore ma come figlio di Giulietta, morta in piazza della Loggia", nell'attentato terroristico di matrice neofascista del maggio del '74, a Brescia. Visibilmente emozionato, il senatore dem Alfredo Bazoli interviene così nell'Aula del Senato, dove sono in corso le celebrazioni per le vittime del terrorismo alla presenza delle più alte cariche dello Stato e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Bazoli ricorda le immagini di quella strage, che provocò 8 vittime e 102 feriti, compresa la scena dell'infermiera "che chiede aiuto e alza il braccio riversa su corpo di mia madre". Ricordare, dice il senatore dem, "non è mai banale e sbagliato, anche quando sembra un dovere e non una necessità, quando il dolore sembra lenito". Dietro il "sangue versato in quella piazza" si muove un "potere occulto che contrasta i fondamenta della nostra democrazia, che", al contrario, "si fonda sulla limpidezza".