Un Boeing 767 della FedEx Airlines è atterrato mercoledì all’aeroporto di Istanbul senza il carrello anteriore. A renderlo noto il ministero dei Trasporti turco.

Istanbul, Boeing costretto ad atterraggio di emergenza

L’aereo, proveniente dall’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, ha informato la torre di controllo di Istanbul che il suo carrello di atterraggio non si era aperto. Il pilota è riuscito ad eseguire un atterraggio di emergenza, rimanendo sulla pista. Prima del suo arrivo sono state mobilitate le squadre di soccorso e i Vigili del fuoco, ma fortunatamente non ci sono state vittime. Il video dell’incidente mostra le ruote posteriori del velivolo che toccano terra, seguite dalla fusoliera, con scintille e fumo che fuoriescono dalla parte inferiore. Il mezzo poi sbanda fino a fermarsi. La pista è stata temporaneamente chiusa al traffico aereo.

Aperta un’inchiesta

Il Boeing coinvolto è uno degli aerei cargo più comunemente utilizzati. La casa produttrice ha inviato la documentazione alla FedEX, che in un comunicato ha affermato di essere in coordinamento con le autorità investigative e che “fornirà ulteriori informazioni non appena saranno disponibili“. Al momento non è ancora stata confermata la causa dell’avaria. L’ente regolatore statunitense, la Federal Aviation Administration, ha dichiarato che “sta indagando se Boeing abbia completato le ispezioni e se i dipendenti dell’azienda possano aver falsificato i registri degli aerei“.