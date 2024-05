Antonino Pipitone, il papà legale di Denise, ha presentato un’istanza per la riapertura del caso sulla scomparsa della bambina, rapita a Mazara del Vallo nel settembre del 2004. A rivelarlo, in un’intervista a Fanpage.it, è la criminologa Antonella Delfino Pesce che ha lavorato, alle relazioni dell’istanza, insieme ai consultenti Asaro e Sartori.

Il papà di Denise Pipitone chiede la riapertura del caso

Il caso di Denise Pipitone rimane uno dei più grandi misteri della cronaca del nostro Paese, la famiglia però continua a cercarla. Il papà legale di Denise, Antonino Pipitone, ha presentato, nella mattinata di mercoledì 29 maggio, un’istanza di riapertura del caso al tribunale di Marsala accompagnato dal suo avvocato.

Le parole della criminologa Delfino Pesce

Antonella Delfino Pesce è la criminologa a cui Antonino Pipitone si è rivolto per la redazione dell’istanza, insieme alla consulente Katia Sartori e all’investigatore Giuseppe Asato. La criminologa Delfino Pesce ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it nella quale dichiara: “Abbiamo lavorato su cose diverse, però la nostra è stata una bella squadra. Siamo molto fiduciosi per una futura riapertura del caso“. Nell’istanza vi sarebbero anche elementi mai analizzati prima dagli inquirenti: “Non posso anticipare nulla perché si tratta di un momento molto delicato, ma posso dire che insieme a questi nuovi elementi abbiamo lavorato a una rilettura generale di tutti gli atti, anche se questo è un procedimento di prassi per la riapertura di un caso“. Alla criminologa, infine, viene chiesto quanto tempo dovrà passare per conoscere l’esito dell’istanza: “Dai 3 ai 6 mesi, nella mia esperienza. Abbiamo però buone speranze“.

