Morto Luciano Di Noto, ex Procuratore generale della Liguria: aveva 87 anni

Luciano Di Noto, l’ex procuratore generale della Liguria, è morto oggi a 87 anni, era un uomo con i piedi e la mente nel tempo presente: così lo descrivono e ricordano gli amici di una vita e compagni di lavoro.

La vita di Luciano Di Noto

L’uomo aveva vissuto la stagione degli anni di piombo nel ruolo di pubblico ministero: lavorò con Francesco Coco, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1976, e fu tra i primi ad arrivare in via Fracchia dove i carabinieri uccisero un gruppo di brigatisti. Alla guida della Procura generale riuscì a garantire sempre il massimo, anche nelle difficili procure liguri.

Il ricordo di Enrico Zucca

Enrico Zucca, pm per l’inchiesta della scuola Diaz e sostituto in procura generale, ha condiviso con Luciano Di Noto molti momenti. Con l’annuncio della morte ha voluto riportare, a Repubblica, un messaggio in suo ricordo: