“Domani tutte le scuole chiuse”, arriva l'annuncio: le proteste dei genitori

Il sindaco ha firmato l'ordinanza che chiude le scuole: ecco il piano di sicurezza e le restrizioni

La città di Napoli entra in una fase di allerta per accogliere la visita di Papa Leone XIV, prevista per venerdì 8 maggio 2026. Le autorità hanno coordinato un dispositivo che combina misure di sicurezza, gestione della viabilità e interventi di decoro urbano: il risultato è un quadro organizzativo pensato per tutelare l’ordine pubblico e consentire lo svolgimento delle cerimonie ufficiali.

In questo contesto è stata emanata un’ordinanza sindacale che dispone la chiusura di tutte le scuole della città per l’intera giornata, una decisione motivata da esigenze logistiche legate ai blocchi stradali e alle limitazioni al transito.

La mobilitazione coinvolge prefettura, forze dell’ordine e amministrazione comunale: i percorsi del corteo papale e le aree di maggiore affluenza saranno soggetti a controlli stringenti e a divieti di sosta preventivi.

Il piano è stato studiato anche per consentire la copertura mediatica e garantire la sicurezza dei fedeli: per questo motivo vedrà la partecipazione di squadre dedicate al decoro urbano e alla rimozione dei rifiuti in tempo reale. L’obiettivo dichiarato è presentare una cornice ordinata per le celebrazioni e minimizzare i disagi nei giorni immediatamente precedenti e successivi all’evento.

L’ordinanza comunale e la chiusura delle scuole

Con la firma del sindaco Gaetano Manfredi è stata ufficializzata la sospensione delle attività didattiche in tutti i plessi, inclusi gli asili nido, per la giornata del 8 maggio 2026. Questa misura nasce dalla necessità di alleggerire il traffico e semplificare la logistica dei servizi: la presenza del corteo papale e dei relativi cantieri di sicurezza avrebbe reso difficoltose le corse degli scuolabus e l’erogazione dei pasti. L’indicazione alle famiglie è quindi chiara e comunicata con anticipo, per permettere la riorganizzazione della giornata sia per i genitori sia per il personale scolastico.

Motivazioni e ruolo delle sigle sindacali

I sindacati hanno giocato un ruolo centrale nell’estensione della chiusura a tutto il territorio cittadino: rappresentanti della Cisl Fp e di altre organizzazioni hanno sottolineato come eventi di questa portata richiedano provvedimenti ampi per garantire la funzionalità dei servizi pubblici. Basandosi su precedenti esperienze con grandi manifestazioni, le organizzazioni sindacali hanno chiesto precauzioni supplementari per salvaguardare i lavoratori comunali e i cittadini, ottenendo un dispositivo che privilegia la sicurezza collettiva rispetto alle singole esigenze quotidiane.

Il percorso del Papa e il piano di sicurezza

Il programma ufficiale prevede l’atterraggio in elicottero alla Rotonda Diaz intorno alle 15:15, una tappa dopo la visita al Santuario di Pompei; da lì il corteo raggiungerà il Duomo per la celebrazione della messa e si sposterà poi verso piazza del Plebiscito, con arrivo stimato alle 17:15 per l’incontro con i fedeli. Al termine dell’abbraccio con la folla il Pontefice farà rientro alla Rotonda con partenza in elicottero prevista intorno alle 18:45. Per rendere possibile questo itinerario, il Comune ha stabilito divieti di transito che entreranno in vigore dalle ore 9 dell’8 maggio e restrizioni aggiuntive già nelle 24 ore precedenti.

Divieti sul lungomare e misure per il mare

Oltre alle limitazioni stradali, la Capitaneria di Porto ha disposto il divieto di navigazione e balneazione nelle aree antistanti la Rotonda Diaz e il lungomare Caracciolo, con lo scopo di preservare la sicurezza aerea e marittima durante le operazioni dell’elicottero. A terra, il Comune predisporrà il sequestro preventivo dei posti auto sulle strisce blu a partire dal 7 maggio, con rimozione forzata dei veicoli e interdizione di alcuni tratti ai pedoni a partire dalle ore 9 dell’8 maggio.

Trasporti, servizi e decoro urbano

Il piano di traffico prevede deviazioni e sospensioni per molte linee di superficie gestite dall’Anm: alcune corse limiteranno il percorso fino a piazza Amedeo o al Museo Nazionale, altre saranno instradate su vie alternative come via Foria e piazza Dante. Inoltre, il servizio di raccolta rifiuti sarà rafforzato con un piano straordinario di Asia Napoli, che prevede la rimozione o lo spostamento dei cassonetti nei punti sensibili e l’invito ai residenti a non esporre i rifiuti nel pomeriggio dell’8 maggio. L’Università Suor Orsola Benincasa ha scelto di attivare la didattica a distanza per ridurre il carico sul trasporto cittadino, un esempio di come enti e istituzioni si stiano adattando alle esigenze della giornata.

Consigli pratici per i cittadini

Alle persone che intendono partecipare alle celebrazioni si raccomanda di arrivare con largo anticipo e di evitare borse ingombranti ai varchi di accesso, spesso regolamentati da controlli di sicurezza. Chi deve comunque spostarsi in città è invitato a privilegiare i mezzi pubblici e a consultare gli aggiornamenti della Centrale Operativa per le variazioni in tempo reale delle linee. La collaborazione dei cittadini rimane un elemento chiave per il buon esito dell’evento e per ridurre il più possibile i disagi legati a questa giornata straordinaria per Napoli.