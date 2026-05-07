Salute: Carosio (Sifac), ‘farmacista alleato in gestione autonoma del mal di pancia’

“Il ruolo del farmacista nella gestione autonoma del mal di pancia da parte dei pazienti è sicuramente centrale perché traduce la sintomatologia riferita, con un linguaggio soggettivo, dal paziente, in un bisogno clinico. Funge quindi da guida nell’orientare il paziente verso la migliore soluz...

“Il ruolo del farmacista nella gestione autonoma del mal di pancia da parte dei pazienti è sicuramente centrale perché traduce la sintomatologia riferita, con un linguaggio soggettivo, dal paziente, in un bisogno clinico. Funge quindi da guida nell’orientare il paziente verso la migliore soluzione dei propri sintomi”. Così Carolina Carosio, farmacista clinica e ricercatrice Sifac – Società italiana farmacia clinica, intervenendo a Milano alla presentazione del progetto ‘Capire la pancia’ promossa da Sifac con il contributo non condizionante di Opella.

https://www.youtube.com/watch?v=N47XejxdZqE