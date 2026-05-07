Industria: Fiocchi (FdI), “Non contrario ad investimenti esteri, ma produzione deve rimanere in

“L'idea e la genialità che abbiamo qua noi dobbiamo sfruttarla. Io non sono contro gli investimenti esteri, provveduto che poi però la produzione rimanga nel territorio” così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Pietro Fiocchi a margine dell’evento ‘L’Europa vista dagli italiani: spe...

“L’idea e la genialità che abbiamo qua noi dobbiamo sfruttarla. Io non sono contro gli investimenti esteri, provveduto che poi però la produzione rimanga nel territorio” così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Pietro Fiocchi a margine dell’evento ‘L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe’ al Parlamento europeo di Bruxelles. “Made in Italy deve essere Made in Italy al 100%, non solo un pezzettino finale e la firma sul prodotto”.

https://www.youtube.com/watch?v=9Cp6jfoCpgc