Agricoltura: Stancanelli (Lega), “Allargare a Ucraina significa massacrare il settore europeo”

“Allargare all'Ucraina vuol dire, indipendentemente dalle problematiche di politica estera e dalla guerra, significa massacrare l'agricoltura europea, ma più in generale italiana, o in particolare italiana e siciliana” ha detto l’eurodeputato della Lega Raffaele Stancanelli a margine dell’e...

“Allargare all’Ucraina vuol dire, indipendentemente dalle problematiche di politica estera e dalla guerra, significa massacrare l’agricoltura europea, ma più in generale italiana, o in particolare italiana e siciliana” ha detto l’eurodeputato della Lega Raffaele Stancanelli a margine dell’evento ‘L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe’ al Parlamento europeo di Bruxelles.

“Senza le stesse condizioni di reciprocità che abbiamo per quanto riguarda gli standard ambientali, gli standard fitosanitari, sanitari, sociali, siamo al massacro”.

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