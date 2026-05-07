Rubio in Vaticano, con Papa Leone colloqui "cordiali e costruttivi"

Città del Vaticano, 7 mag. (askanews) – Dopo settimane di tensioni tra Vaticano e Casa Bianca, l’atteso incontro tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e Papa Leone XIV, durato circa 45 minuti, ha prodotto colloqui “cordiali e costruttivi”, secondo quanto riferito da un funzionario del dipartimento di Stato Usa a France Presse. Su X Rubio, che ha visto anche il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, ha pubblicato le foto dell’incontro con Leone a sottolineare “il nostro impegno condiviso nel promuovere la pace e la dignità umana”.Il capo della diplomazia statunitense, accompagnato dalla moglie Jeanette Dousdebes Rubio, ha incontrato il papa americano, due giorni dopo l’ennesimo attacco del presidente Donald Trump nei confronti di Robert F.

Prevost, che, questa volta, ha prontamente replicato con una dichiarazione fatta ai giornalisti fuori da Castel Gandolfo. “La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità”.Secondo l’Ambasciata Usa presso la Santa Sede Rubio e Leone hanno discusso “della situazione in Medio Oriente e di temi di interesse reciproco e l’incontro – si legge sul profilo X US in Holy See – ha sottolineato il forte legame tra gli Stati Uniti e la Santa Sede.