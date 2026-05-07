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Tovaglieri (Lega): "Inaccettabili i tagli della Pac. Lo stipendio degli agricoltori va supportato"

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"I tagli Pac non possono essere accettati. In questo momento il reddito degli agricoltori deve essere supportato non perché la nostra agricoltura non sia di qualità o non sia sufficientemente competitiva, ma perché è costretta a confrontarsi in uno scenario dove molto spesso la concorrenza sleal...

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“I tagli Pac non possono essere accettati. In questo momento il reddito degli agricoltori deve essere supportato non perché la nostra agricoltura non sia di qualità o non sia sufficientemente competitiva, ma perché è costretta a confrontarsi in uno scenario dove molto spesso la concorrenza sleale è all’ordine del giorno e talvolta avallata anche da politiche comunitarie sbagliate”.

Così Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega a margine dell’evento ‘L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe’.

https://www.youtube.com/watch?v=Ffncj–CiZA