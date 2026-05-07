Tovaglieri (Lega): "Inaccettabili i tagli della Pac. Lo stipendio degli agricoltori va supportato"

"I tagli Pac non possono essere accettati. In questo momento il reddito degli agricoltori deve essere supportato non perché la nostra agricoltura non sia di qualità o non sia sufficientemente competitiva, ma perché è costretta a confrontarsi in uno scenario dove molto spesso la concorrenza sleal...

“I tagli Pac non possono essere accettati. In questo momento il reddito degli agricoltori deve essere supportato non perché la nostra agricoltura non sia di qualità o non sia sufficientemente competitiva, ma perché è costretta a confrontarsi in uno scenario dove molto spesso la concorrenza sleale è all’ordine del giorno e talvolta avallata anche da politiche comunitarie sbagliate”.

Così Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega a margine dell’evento ‘L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe’.

https://www.youtube.com/watch?v=Ffncj–CiZA