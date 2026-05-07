Home > Video > Tirillò (Asi): "Maratona bullismo centrale per indicare strada da percorrere" Tirillò (Asi): "Maratona bullismo centrale per indicare strada da percorrere" L'intervento del membro del Consiglio scientifico dell'Agenzia spaziale italiana in vista dell'evento in programma il prossimo 20-21 maggio a Roma.... di Adnkronos Pubblicato il 7 Maggio 2026 alle 17:51 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos L’intervento del membro del Consiglio scientifico dell’Agenzia spaziale italiana in vista dell’evento in programma il prossimo 20-21 maggio a Roma. https://www.youtube.com/watch?v=iRb74YewVqA