Home > Video > Massaccesi: "Maratona bullismo 2026, tutti insieme per fare la differenza" Massaccesi: "Maratona bullismo 2026, tutti insieme per fare la differenza" Il presidente dell'Osservatorio nazionale su bullismo e disagio giovanile presenta l'evento in programma il 20-21 maggio a Roma.... di Adnkronos Pubblicato il 7 Maggio 2026 alle 17:51 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Il presidente dell’Osservatorio nazionale su bullismo e disagio giovanile presenta l’evento in programma il 20-21 maggio a Roma. https://www.youtube.com/watch?v=PwkebFSmfdM