A Raron, comune di 2.000 abitanti del Cantone Vallese, un uomo svizzero di 65 anni ha perso la vita dopo un incidente con un cannone durante le celebrazioni del Corpus Domini. Sia la procura del Canton Vallese che quella federale elvetica hanno aperto un’inchiesta sull’accaduto.

65enne muore per un colpo di cannone durante il Corpus Domini

L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi, giovedì 30 maggio. In una dichiarazione, la polizia cantonale, ha riferito: “La vittima, un cittadino svizzero, era affaccendato attorno al tradizionale cannone utilizzato durante la celebrazione del Corpus Domini, quando è stato sparato il colpo mortale“. Nonostante i diversi tentativi per rianimarlo, per il 65enne non c’è stato nulla da fare: è morto a causa delle ferite riportate.

Svizzera, aperta un’inchiesta da parte della procura vallesana e federale

La Procura del Canton Vallese e la Procura federale elvetica hanno aperto un’inchiesta in collaborazione con la polizia cantonale per determinare le cause e le circostanze di quanto accaduto. In occasione della celebrazione del Corpus Domini, una delle più importanti festività cattoliche, in molte località svizzere vengono sparati colpi di cannone.

