L’incidente è stato riportato ieri e riguarda tre giovani militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza che hanno perso la vita durante un’esercitazione avvenuta nella Valtellina, più precisamente a Sondrio. All’epoca però non erano ancora note le identità delle vittime, mentre adesso abbiamo i primi dettagli sul loro conto.

Chi sono le vittime dell’incidente in Valtellina?

Il più giovane dei tre era Alessandro Pozzi, giovane di Santa Caterina Valfurva che aveva soltanto 23 anni. A seguire troviamo Simone Giacomelli 24enne originario di Bormio e infine la vittima più anziana tra i tre è Luca Piani, lui era di Tirano ed aveva 33 anni. Stando a quanto sappiamo al momento, i tre sarebbero precipitati dal precipizio degli Asteroidi durante un’esercitazione, mentre altri due finanzieri sono rimasti illesi.

Purtroppo al momento non ci sono molte altre informazioni sull’incidente, gli inquirenti stanno ancora lavorando per capire precisamente cosa sia successo ma, nel frattempo, non mancano le parole di cordoglio per i tre giovani che hanno perso la vita nel comune di Val Masino.

Anche la Premier Giorgia Meloni ha voluto esprimere la sua vicinanza alle famiglie delle tre vittime scrivendo un messaggio su X dove ha dichiarato “Apprendo con dolore la notizia che riguarda tre finanzieri del Soccorso Alpino deceduti oggi in un drammatico incidente avvenuto nella zona di Val Masino, in provincia di Sondrio, mentre stavano effettuando una esercitazione. Alle famiglie dei tre giovani militari esprimo il mio profondo sentimento di cordoglio insieme alla mia più sentita vicinanza ai colleghi e alla Guardia di Finanza“.