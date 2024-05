Diversi comuni salentini sono stati colpiti da una violenta ondata di maltempo, con forti piogge e grandine.

Improvvisa grandinata nel Salento: strade allagate

I territori più martoriati sono stati Gallipoli, Casarano, Lizzanello e Melendugno, dove l’acqua si è riversata in strada, creando notevoli disagi. A Melendugno, in provincia di Lecce, l’intensa pioggia ha provocato il sollevamento di un tombino vicino alle scuole elementari, allagando velocemente la zona.

L’intervento dei soccorsi

I Vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente per rispondere a tutte le richieste di intervento, fronteggiando l’emergenza e risolvendo i disagi provocati alla circolazione stradale. A Nardò per diverse ore è stato impossibile raggiungere il centro città a causa della chiusura di via XXV Luglio, che si era trasformata in un fiume di grandine. Al fianco dei Vigili del fuoco sono scesi in campo anche gli uomini della società Bianco Igiene Ambientale e della manutenzione stradale, determinanti per garantire il deflusso dell’acqua dalle caditoie nelle zone più a rischio.

Colpite le coltivazioni

Coldiretti Puglia ha segnalato ingenti danni alle coltivazioni, con zucchine, angurie, pomodori, carote, cipolle, patate, melanzane e peperoni distrutti dalla grandine. La situazione si è rivelata particolarmente critica a Nardò e Copertino, dove tutte le colture sono andate perse, tracciando un “bollettino di guerra”, come definito dall’associazione.